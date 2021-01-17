«Галичанка» вийшла в чвертьфінал Європейського кубка ЄГФ

Український клуб і вдруге обіграв «Вікторію-Берестя».

Львівська «Галичанка» і в другому матчі 1/8 фіналу Європейського кубка ЄГФ обіграла «Вікторію-Берестя» з Білорусі, повідомляє Укрінформ.

Перший тайм «Галичанка» виграла з різницею в сім м'ячів - 16:9. У другій половині поєдинку львівська команда збільшила перевагу до 13 м'ячів. Як підсумок, впевнена перемога українського клубу - 29:16.

У першому поєдинку протистояння «Галичанка» здобула вольову перемогу над суперником з Білорусі (32:26).

Нагадаємо, матчі 1/4 фіналу Європейського кубка відбудуться 13 і 20 лютого. Пари цієї стадії турніру стануть відомі пізніше.

Фото: hcgalychanka.com.ua.