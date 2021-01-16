«Галичанка» перемогла «Вікторію-Берестя» в першому матчі 1/8 фіналу Європейського кубка
Львівська «Галичанка» перемогла «Вікторію-Берестя» з Білорусі в першому матчі 1/8 фіналу Європейського кубка - 32:26, повідомляє Укрінформ.
На початку зустрічі львівська команда повела в рахунку 4: 1, але не зуміла розвинути перевагу, дозволивши супернику відігратися. У кінцівці першої половини поєдинку «Вікторія-Берестя» зробила ривок - 18:14.
Після перерви «Галичанка» поступалася представникам Білорусі з різницею в п'ять м'ячів - 17:22. Однак українській команді вдалося відігратися.
Відзначимо, що в середині другого тайму в залі спорткомплексу «Галичина» зникло світло. Після відновлення поєдинку львівська команда пішла у відрив і здобула перемогу.
Кращим бомбардиром матчу стала представниця «Галичанки» Діана Дмитришин. На її рахунку 10 м'ячів.
Нагадаємо, другий матч протистояння відбудеться 17 січня. Початок - о 15:00. Поєдинок також пройде у Львові.