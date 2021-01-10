Марченко поступився в 1/4 фіналу кваліфікації Australian Open

Кривдником українця став бельгієць Коппеянс.

Український тенісист Ілля Марченко програв бельгійцю Кіммеру Коппеянсу в стартовому матчі кваліфікації, повідомляє Укрінформ.

У першому сеті українець напружено боровся, але програв на тай-брейку(додатковому геймі), а в другій партії Марченко поступився з рахунком 3:6. Через поразку Ілля Марченко не зміг пробитися в основний раунд Відкритого чемпіонату Австралії.

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Нагадаємо, матчі кваліфікації Australian Open проходять з 10 по 13 січня в катарській Досі. Основний турнір пройде 8-21 лютого в Мельбурні. Чинний переможець Відкритого чемпіонату Австралії - перша ракетка світу Новак Джокович.

Фото: Великий Теніс України.