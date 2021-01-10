Стаховський переміг у першому раунді кваліфікації Australian Open

Українець впорався з іспанцем Сапата Міральєсом.

Український тенісист Сергій Стаховський у чвертьфіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії переміг іспанця Бернабе Сапата Міральєсом, повідомляє Укрінформ.

У першому сеті 35-річний українець здобув перемогу лише на тай-брейку(додатковому геймі), а в другій партії виграв з рахунком 6:4.

Стаховський у півфіналі кваліфікації Australian Open зустрінеться з переможцем пари австралійців Меттью Ебден - Джейсон Кублер.

Нагадаємо, матчі кваліфікації Australian Open пройдуть з 10 по 13 січня в катарській Досі. Основний турнір пройде 8-21 лютого в Мельбурні. Чинний переможець Відкритого чемпіонату Австралії - перша ракетка світу Новак Джокович.

Фото: twitter.com.



