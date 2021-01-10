Суперліга: «Київ-Баскет» програв «Прометею», «Хімік» переміг «Дніпро»

Кияни зазнали другої поразки поспіль.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Київ-Баскет» програв на своєму майданчику «Прометею» (Кам’янське) 72:91, повідомляє Укрінформ.

Кияни зазнали другої поразки поспіль, але залишились лідером чемпіонату. Найрезультативніші гравці матчу: Брендон Янг («Київ-Баскет») і Ді Джей Стефенс («Прометей») – по 22.

В другому матчі дня «Хімік» (Южне) переміг вдома «Дніпро» 75:71. Найрезультативніший гравець матчу: Льюїс Салліван («Хімік») – 24.

Сьогодні також зіграють ще два матчі: «Тернопіль» - «Запоріжжя», «Одеса» - «Харківські Соколи».

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 28 (15), «Прометей» - 25 (15), «Хімік» - 23 (14), «Дніпро» - 22 (12), «Тернопіль» - 22 (14), «Запоріжжя» - 21 (14).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі чергового ігрового тижня «Будівельник» (Київ) обіграв на чужому майданчику «Черкаських Мавп» 87:83.

Фото: сайт ФБУ