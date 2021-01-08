Суперліга: «Хімік» обіграв «Харківських Соколів»

Команда з Южного виграла 8-й матч в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Хімік» (Южне) обіграв на власному майданчику «Харківських Соколів» 79:77, повідомляє Укрінформ.

В першому матчі після відновлення чемпіонату «Хімік» обіграв «Харківських Соколів» 79:77. Команда з Южного довела переможну серію до 7 матчів. Найрезультативніший гравець матчу: Деджуан Граф («Харківські Соколи») – 23.

Сьогодні також зіграють ще два матчі: «Тернопіль» - «Прометей» (Кам’янське), «Київ-Баскет» - «Запоріжжя».

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 26 (13), «Прометей» - 22 (13), «Дніпро» - 21 (11), «Хімік» - 21 (13).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі чергового ігрового тижня «Київ-Баскет» обіграв на власному майданчику «Тернопіль» 90:75.

Фото: сайт ФБУ