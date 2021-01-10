Костюк вийшла в чвертьфінал турніру в Абу-Дабі

Українка менш ніж за годину розгромила свою суперницю зі Словенії.

Українська тенісистка Марта Костюк обіграла Тамару Зіданшек (Словенія) і вийшла в чвертьфінал турніру WTA в Абу-Дабі (ОАЕ), повідомляє Укрінформ.

У черговому раунді турніру Костюк легко розібралася зі словенкою Тамарою Зіданшек – 6:1, 6:1. Зустріч тривала 54 хвилини - українка, яка домінувала весь матч, взяла п'ять подач суперниці.

Наступна суперниця Марти визначиться в поєдинку між Сарою Соррібес-Тормо (Іспанія) та Анастасією Гасановою (Росія).

Сьогодні на корт в Абу-Дабі вийде і Еліна Світоліна. Українка в 1/8 фіналу зіграє з Катериною Александровою (Росія).