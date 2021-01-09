«РБ Лейпциг» програв «Боруссії» Д і втратив шанс стати лідером Бундесліги

Клуб з Лейпцига не зміг обійти у турнірній таблиці «Баварію».

В центральному матчі 15-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «РБ Лейпциг» програв на своєму полі «Боруссії» (Дортмунд) 1:3, повідомляє Укрінформ. На 55-й хвилині Санчо вивів гостей вперед. На 71-й та 84-й хвилинах Голанд збільшив перевагу «Боруссії». Гол престижу господарів в активі Сьорлота. «Боруссія» здобула несподівану перемогу в Лейпцигу 3:1. Читайте також: «Баварія» програла «Боруссії» М, але залишилась лідером Бундесліги Топ-4 Бундесліги: 1.«Баварія» - 33 (15), 2.«РБ Лейпциг» - 31 (15), 3.«Баєр» - 29 (15), 4.«Боруссія» (Дортмунд) – 28 (15). Фото: kicker.de