«Баварія» програла «Боруссії» М, але залишилась лідером Бундесліги

Клуб з Мюнхена зазнав другої поразки в сезоні.

В матчі 15-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» (Мюнхен) програла на виїзді «Боруссії» (Мьонхенгладбах) 2:3, повідомляє Укрінформ.

До 26-ї хвилини гості вели в два голи. М’ячі забили Левандовські і Горетцка. Ще до перерви господарі відігралися завдяки дублю Хофманна. На 49-й хвилині Нойхаус вивів «Боруссію» вперед. У підсумку, «Баварія» програла 2:3.

Топ-4 Бундесліги: 1.«Баварія» - 33 (15), 2.«РБ Лейпциг» - 31 (14), 3.«Баєр» - 28 (14), 4.«Боруссія» (Дортмунд) – 25 (14).

В центральному матчі 15-го туру «РБ Лейпциг» приймає «Боруссію» (Дортмунд) (9 січня, 19:30).

Фото: kicker.de