Стаховський і Марченко отримали суперників у відборі Australian Open

Українські тенністси Сергій Стаховський та Ілля Марченко візьмуть участь у кваліфікації першого в сезоні турніру Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії.

Стаховський (№201 АТР) у першому колі зіграє проти іспанця Бернабе Сапати Міраллеса (150), який посіяний під 28-м номером, повідомляє BTU.

На Марченка (215) у першому матчі відбору чекає поєдинок проти Кіммера Коппеянса з Бельгії (175).

Кваліфікація Australian Open-2021 пройде в Досі (Катар) 10-13 січня.

Фото: ftu.org.ua.