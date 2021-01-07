Лунін зберіг вартість 3 мільйона євро за версією Transfermarkt після січневого оновлення

Українець ще не дебютував за «Реал», але в ціні не втратив.

Transfermarkt оновили вартість футболістів чемпіонату Іспанії, передає Укрінформ.

Воротар «Реала» Андрій Лунін зберіг вартість в 3 мільйона євро.

Голкіпер ще не дебютував за мадридський клуб. Він провів в цьому сезоні 1 матч - товариську зустріч за збірну України проти Польщі.

Нагадаємо, Андрій Лунін перебрався в мадридський «Реал» в червні 2018 року. За два роки українець встиг з'їздити в оренду у «Вальядолід» й «Овьєдо».

Фото: EPA/UPG.