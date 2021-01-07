Лунін зберіг вартість 3 мільйона євро за версією Transfermarkt після січневого оновлення
Укрінформ
Українець ще не дебютував за «Реал», але в ціні не втратив.
Transfermarkt оновили вартість футболістів чемпіонату Іспанії, передає Укрінформ.
Воротар «Реала» Андрій Лунін зберіг вартість в 3 мільйона євро.
Голкіпер ще не дебютував за мадридський клуб. Він провів в цьому сезоні 1 матч - товариську зустріч за збірну України проти Польщі.
Нагадаємо, Андрій Лунін перебрався в мадридський «Реал» в червні 2018 року. За два роки українець встиг з'їздити в оренду у «Вальядолід» й «Овьєдо».
Фото: EPA/UPG.