ФК «Ворскла» оголосив про підписання 18-річного хавбека Коджові
Укрінформ
18-річний іспанський футболіст Амількар Коджові офіційно став гравцем клуби української Прем'єр-ліги "Ворскла" (Полтава).
Контракт із півзахисником офіційно підписаний на півтора року, повідомляє пресслужба полтавців. Футболіст виступає на позиції центрального півзахисника та лівого вінгера. Він досить тривалий час перебував у тренувальному таборі "Ворскли".
До цього Коджові грав за команду "Моркем" з Ліги 2 - четвертого за силою дивізіону Англії.
Фото: vorskla.com.ua.