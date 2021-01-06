ФК «Ворскла» оголосив про підписання 18-річного хавбека Коджові

18-річний іспанський футболіст Амількар Коджові офіційно став гравцем клуби української Прем'єр-ліги "Ворскла" (Полтава).

Контракт із півзахисником офіційно підписаний на півтора року, повідомляє пресслужба полтавців. Футболіст виступає на позиції центрального півзахисника та лівого вінгера. Він досить тривалий час перебував у тренувальному таборі "Ворскли".

До цього Коджові грав за команду "Моркем" з Ліги 2 - четвертого за силою дивізіону Англії.

Фото: vorskla.com.ua.