Хавбек футбольної збірної Люксембургу Тілль гратиме за «Ворсклу»
Укрінформ
Люксембурзький півзахисник Олів'є Тілль продовжить кар'єру у клубі української футбольної Прем'єр-ліги "Ворскла" (Полтава).
З 24-річним футболістом підписаний контракт на два роки з опцією пролонгації, повідомляє у середу офіційний сайт ФК "Ворскла".
24-річний хавбек встиг зіграти 27 матчів за національну збірну Люксембургу і забив 2 м'ячі.
Додамо, що Олів'є народився у футбольній родині. Його батько та двоє братів також виступали за збірну Люксембургу. Крім того, ворота жіночої національної футбольної команди захищала його мати.
Transfermarkt оцінює новачка полтавців в 1 мільйон євро.
Фото: wort.lu.