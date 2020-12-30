Хавбек футбольної збірної Люксембургу Тілль гратиме за «Ворсклу»

Люксембурзький півзахисник Олів'є Тілль продовжить кар'єру у клубі української футбольної Прем'єр-ліги "Ворскла" (Полтава).

З 24-річним футболістом підписаний контракт на два роки з опцією пролонгації, повідомляє у середу офіційний сайт ФК "Ворскла".

24-річний хавбек встиг зіграти 27 матчів за національну збірну Люксембургу і забив 2 м'ячі.

Додамо, що Олів'є народився у футбольній родині. Його батько та двоє братів також виступали за збірну Люксембургу. Крім того, ворота жіночої національної футбольної команди захищала його мати.

Transfermarkt оцінює новачка полтавців в 1 мільйон євро.

Фото: wort.lu.