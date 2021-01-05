Бондаренко виграла стартовий матч кваліфікації турніру WTA в ОАЕ

Українська тенісистка Катерина Бондаренко виграла у вівторок матч першого кола кваліфікації турніру WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ).

Результат поєдинку Бондаренко - Панна Удварді (Угорщина) - 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 55 хвилин.

За місце в основній сітці Катерина зустрінеться з Валентини Грамматікопулу із Греції.

А ось інша представниця України Надія Кіченок на старті відбору за 1 годину 5 хвилин поступилася Джоді Баррейдж з Великої Британії - 2:6, 3:6.

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Призовий фонд змагань Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open становить 565 тис 530 дол.

Фото: btu.org.