Бондаренко виграла стартовий матч кваліфікації турніру WTA в ОАЕ
Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Бондаренко виграла у вівторок матч першого кола кваліфікації турніру WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ).
Результат поєдинку Бондаренко - Панна Удварді (Угорщина) - 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, передає Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 55 хвилин.
За місце в основній сітці Катерина зустрінеться з Валентини Грамматікопулу із Греції.
А ось інша представниця України Надія Кіченок на старті відбору за 1 годину 5 хвилин поступилася Джоді Баррейдж з Великої Британії - 2:6, 3:6.
Призовий фонд змагань Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open становить 565 тис 530 дол.
Фото: btu.org.