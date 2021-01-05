Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв тимчасово відсторонений від змагань за рішенням FIG.

Український спортсмен поки не може брати участь в турнірах повідомляє NBC з посиланням на Міжнародну федерацію гімнастики (FIG).

Представник FIG не розкрив подробиці відсторонення українського спортсмена. Він заявив, що дискваліфікація триватиме «до закінчення процедури, яка в даний час ще триває».

«FIG не коментуватиме цю процедуру», - заявили в федерації.