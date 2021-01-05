Верняєв тимчасово відсторонений від змагань

Верняєв тимчасово відсторонений від змагань

Укрінформ
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв тимчасово відсторонений від змагань за рішенням FIG.

Український спортсмен поки не може брати участь в турнірах повідомляє NBC з посиланням на Міжнародну федерацію гімнастики (FIG).

Представник FIG не розкрив подробиці відсторонення українського спортсмена. Він заявив, що дискваліфікація триватиме «до закінчення процедури, яка в даний час ще триває».

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«FIG не коментуватиме цю процедуру», - заявили в федерації.

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