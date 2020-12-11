Українець Ілля Ковтун – чемпіон Європи зі спортивної гімнастики

Наш гімнаст виграв абсолютну першість серед юніорів.

Український гімнаст Ілля Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики серед юніорів, повідомляє Укрінформ.

В турецькому місті Мерсін визначився чемпіон Європи зі спортивної гімнастики у багатоборстві серед юніорів.

Золоту медаль виборов українець Ілля Ковтун, який набрав 81,465 балів. «Срібло» у іншого українця Володимира Костюка, «бронза» у угорця Крістіана Балажа.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України виборола 3 золоті медалі на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Києві.

Фото: European Gymnastics