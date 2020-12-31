Ломаченко назвав свого наступного суперника

Український боксер хотів би зустрітися з Джервонтою Девісом.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко розповів, хто кращий боксер в його ваговій категорії і з ким хотів би провести наступний бій.

«Мені складно судити, я ж не боксував ні з Девіном Гейні, ні з Джервонтою Девісом. Мені більше подобається Девіс, тому що він агресивніше. І він лівша, мені подобається з ними боксувати.

Це якщо ми говоримо, кого б я вибрав на наступний бій. Якби у мене була така можливість. Мовляв, давайте з ним – давай. І організували б поєдинок. Я б вибрав його.

Але я сумніваюся, що промоутери зможуть це зробити. Зараз, прямо відразу взяти і організувати наступний бій – не знаю», - сказав Ломаченко.

Як повідомляв Укрінформ, Ломаченко планує повернутися на ринг після поразки від Теофімо Лопеса в квітні або травні 2021 року.