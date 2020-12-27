Поразка Ломаченка – найбільша сенсація в боксі у 2020 році
Перемога американця Теофімо Лопеса над українцем Василем Ломаченком визнана найбільш несподіваним результатом в боксі в 2020 році за версією The Ring.
«Лопес, якому було всього 23 роки, не мав нічого спільного з досвідом Ломаченка. Він не мав перемагати, але переміг. Жоден інший результат в 2020 році не наблизився до величини цього шоку», - описує свій вибір The Ring.
Нагадаємо, Ломаченко програв Лопесу рішенням суддів: 116:112, 119:109, 117:111. Ломаченко програв чемпіонські пояси WBA, WBC Franchise і WBO в легкій вазі. Для українського боксера ця поразка стала другою на професіональному рингу.
Після бою з американцем Василь переніс операцію на плечі. У команді Ломаченко заявили, що наступний поєдинок він має намір провести в березні-квітні 2021 року.