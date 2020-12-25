Промоутер назвав потенційних суперників Ломаченка в 2021 році

Серед можливих суперників – Девін Гейні, Джервонта Девіс, Шакур Стівенсон.

Промоутер Top Rank Боб Арум розповів ютуб-каналу iFL TV про потенційних суперників Василя Ломаченка в 2021 році. За його словами, майбутній опонент залежатиме від того, в якій ваговій категорії вирішить продовжувати кар'єру українець.

«Ми повинні дозволити Ломаченку залікувати плече, у нього була ще одна операція. Десь на початку року я збираюся поговорити з ним, щоб зрозуміти, що він хоче робити. Чи бажає він залишитися в легкій вазі або перейде в другу напівлегку вагу.

У другій напівлегкій вазі у нас є переможець бою Берчельт - Вальдес, а також Шакур Стівенсон. У нас є цілий ряд відмінних бійців другого напівлегкої ваги. Ломаченко може залишитися в легкій вазі, і ми зведемо його з кимось із молодих - Гейні або Девісом. Нам потрібно подивитися, що Лома хоче робити в наступному році», - розповів Боб Арум.

Як повідомляв Укрінформ, Василь Ломаченко переніс операцію на плечі після об'єднавчого поєдинку з Теофімо Лопесом в жовтні. Українець розпочне повноцінні тренування в кінці січня.