Вітання від «Ювентуса» та онлайн-гра в сніжки від Parimatch
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Укрінформ
Легендарний італійський клуб привітав українських уболівальників.
Parimatch приготував яскравий подарунок для всіх уболівальників. Напередодні новорічних свят бренд презентував нову онлайн гру створену в олдскульному стилі Pixel Art.
Суть активності - гра в сніжки. Ось тільки суперниками будуть відомі спортсмени. Серед них Конор Макгрегор, Майк Тайсон і Андрій Пятов. Спробуй свою удачу вже зараз!
Не обійшлося і без новорічних привітань! Партнер Parimatch, легендарний футбольний клуб «Ювентус», записав відео для українських уболівальників.
З прийдешнім, друзі!