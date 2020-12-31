Вітання від «Ювентуса» та онлайн-гра в сніжки від Parimatch

Легендарний італійський клуб привітав українських уболівальників.

Parimatch приготував яскравий подарунок для всіх уболівальників. Напередодні новорічних свят бренд презентував нову онлайн гру створену в олдскульному стилі Pixel Art.

Суть активності - гра в сніжки. Ось тільки суперниками будуть відомі спортсмени. Серед них Конор Макгрегор, Майк Тайсон і Андрій Пятов. Спробуй свою удачу вже зараз!

Не обійшлося і без новорічних привітань! Партнер Parimatch, легендарний футбольний клуб «Ювентус», записав відео для українських уболівальників.

З прийдешнім, друзі!