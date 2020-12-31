Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ

«МЮ» переможе і вийде в лідери, «Челсі» не програє «Ман Сіті».

Навіть у новорічні свята в чемпіонаті Англії футбольні матчі не припиняються. Грати там розпочнуть вже в перший день нового року. Чого саме чекати від цих поєдинків аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Астон Вілла»: господарі переможуть. Коефіцієнт 1.7

Команда Уле Гуннара Сульшера наразі головний конкурент «Ліверпуля» в боротьбі за лідерство. Перемога в цьому матчі виведе МЮ на перше місце мінімум на три дні.

В попередньому турі МЮ лише в компенсований час переміг «Вулвергемптон» (1:0) і піднявся на 2-е місце в АПЛ (9 перемог, 3 нічиї, 3 поразки). Команда Сульшера не програє в чемпіонаті 9 матчів поспіль (7 перемог, 2 нічиї). «Червоні дияволи» забили вже 31 м’яч, середня результативність – 2.07 голів за матч. На своєму полі МЮ виграв лише 3 матчі з 8 (2 нічиї, 3 поразки). Команда поки що набирає вдома менше половини з можливих очок – 46%.

На початку сезону команда з Бірмінгема кілька турів перебувала в топ-4. Після невеликого спаду «Астон Вілла» видала серію з 5 матчів без поразок (3 перемоги, 2 нічиї) і піднялася на 5-е місце АПЛ. В останньому в цьому році матчі команда Діна Сміта втримала нічию на полі «Челсі» (1:1). «Астон Вілла» вдало грає на виїзді – 5 перемог в 7 матчах (1 нічия, 1 поразка). В трьох останніх гостьових матчах команда Сміта виграла двічі – у «Вулвергемптона» (1:0) і «Вест Бромвіча» (3:0).

МЮ - «Астон Вілла». Прогноз

Буде повторення матчу проти «Вулвергемптона». МЮ на класі, «фізиці» та характері здобуде перемогу в кінці поєдинку. На додачу у господарів є Бруну Фернандеш, а це вже мінімум один гарантований гол.

Прогноз на матч «Челсі» - «Манчестер Сіті»: господарі не програють. Коефіцієнт 1.6

Матч прихованих конкурентів «Ліверпуля» на тлі повторної атаки коронавірусу на АПЛ. У разі перемоги «Ман Сіті» точно обійде «Челсі» і наблизиться впритул до топ-4.

Вже два тури поспіль команда Френка Лемпарда не може перемогти. «Челсі» програв на виїзді «Арсеналу» (1:3) і зіграв внічию вдома з «Астон Віллою» (1:1). З останніх 5-х матчів лондонці виграли лише один (1 нічия, 3 поразки). «Челсі» посідає 6-е місце, відставання від зони ЛЧ – 3 очки. На своєму полі «Челсі» виграв 4 з 8 матчів (3 нічиї, 1 поразка). Вдома «Сині» програли «Ліверпулю» (0:1) ще у 2-у турі.

«Городяни» не знають поразок вже 6 матчів (4 перемоги, 2 нічиї). В останньому турі в цьому році «Ман Сіті» мав зіграти на виїзді з «Евертоном», але поєдинок відклали через спалах коронавірусу в складі команди Хосепа Гвардіоли. «Ман Сіті» завершив 2020-й на 8-у місці в турнірній таблиці АПЛ. При цьому, «Городяни» також відстають від топ-4 лише на 3 очки. Гостьові показники «Ман Сіті» цього сезону наступні – 3 перемоги, 3 нічиї, 1 поразка, 57% набраних очок. Команда Гвардіоли не пропускає на виїзді вже два матчі – 0:0 МЮ і 1:0 з «Саутгемптоном».

«Челсі» - «Ман Сіті». Прогноз

Останні події можуть негативно вплинути на стан «Ман Сіті». Гвардіола перестрахується і зіграє від захисту. За таких обставин «Челсі» не повинен програти. Швидше за все, буде результативна нічия.

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