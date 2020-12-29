Україна посідає 22 місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА для жіночих клубів

УЄФА оприлюднив єврокубковий рейтинг жіночих футбольних асоціацій на кінець 2020 року.

Україна в таблиці розташувалася на 22-й позиції, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Лідирують у рейтингу Франція, Німеччина та Англія.

Нинішнього року участь у турнірі від України брав харківський "Житлобуд-2", який зупинився в 1/16 фіналу.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА для жіночих клубів:

1. Франція - 85,000 бала

2. Німеччина - 67,000

3. Англія - 59,000

4. Іспанія - 56,500

5. Швеція - 38,500

6. Чехія - 35,500

7. Данія - 33,000

8. Нідерланди - 30,000

9. Казахстан - 28,000

10. Італія - 26,000

…22. Україна - 13,000.

Фото: uefa.com.