Україна посідає 22 місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА для жіночих клубів
Укрінформ
УЄФА оприлюднив єврокубковий рейтинг жіночих футбольних асоціацій на кінець 2020 року.
Україна в таблиці розташувалася на 22-й позиції, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Лідирують у рейтингу Франція, Німеччина та Англія.
Нинішнього року участь у турнірі від України брав харківський "Житлобуд-2", який зупинився в 1/16 фіналу.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА для жіночих клубів:
1. Франція - 85,000 бала
2. Німеччина - 67,000
3. Англія - 59,000
4. Іспанія - 56,500
5. Швеція - 38,500
6. Чехія - 35,500
7. Данія - 33,000
8. Нідерланди - 30,000
9. Казахстан - 28,000
10. Італія - 26,000
…22. Україна - 13,000.
Фото: uefa.com.