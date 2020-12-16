"Житлобуд-2" завершив виступ у жіночій Лізі чемпіонів

Харківському клубу "Житлобуд-2" не вдалося пробитися до 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів серед жінок сезону-2020/21.

Як повідомляє пресслужба Асоціації футболу України (УАФ), в матчі у відповідь 1/16 фіналу «Житлобуд-2» поступився на виїзді казахстанському «БІІК-Казигурт» - 0:1, передає Укрінформ.

У першому поєдинку в Полтаві чемпіонки України перемогли «БІІК-Казигурт» з рахунком 2:1, однак у підсумку програли двоматчеве протистояння за правилом виїзного голу.

Жеребкування 1/8 фіналу жіночої Ліги чемпіонів відбудеться 16 лютого, матчі цієї стадії розіграшу пройдуть 3/4 і 10/11 березня.

Фото: УАФ.