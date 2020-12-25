Трансфер Яремчука: «Гент» відмовив «Брюгге», але готовий його продати в інший чемпіонат

«Гент» може продати Яремчука взимку, якщо отримає гідну пропозицію.

Український нападник «Гента» Роман Яремчук не перейде в «Брюгге». Керівництво його нинішнього клубу не має наміру відпускати настільки сильного форварда до свого прямого конкурента, повідомляє voetbal24.be.

Водночас «Гент» відкритий до варіантів переходу Яремчука в інші клуби не з чемпіонату Бельгії. Головна вимога – вигідна фінансова пропозиція.

Сам Роман не проти змінити клуб. Раніше повідомлялося про інтерес до нападника турецького «Галатасарая», а також лісабонського «Спортинга».

25-річний Яремчук в нинішньому сезоні провів 21 матч за «Гент» в усіх турнірах, забивши 11 голів і зробивши 4 результативні передачі.

«Гент» посідає 8-ме місце турнірної таблиці чемпіонату Бельгії, а «Брюгге» лідирує в чемпіонаті.