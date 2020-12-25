Асоціація футболу Казахстану на 2 роки усунула від гри капітана збірної
Укрінформ
Дисциплінарний комітет Асоціації футболу Казахстану (АФЛ) терміном на два роки дискваліфікував через допінг капітана національної збірної країни хавбека Бауиржана Ісламхана, який виступає за клуб "Аль-Айн" (ОАЕ).
Таким чином, гравець не зможе брати участі в офіційних матчах, повідомляє Kazfootball.kz.
27-річний півзахисник, зокрема, не допоможе національній збірній Казахстану в матчах відбору на чемпіонат світу-2022 в Катарі, де одним із суперників є команда України.
Сам футболіст заперечує потрапляння забороненої речовини в організм і оскаржуватиме вердикт.
Бауиржан Ісламхан зіграв за національну команду 46 матчів і забив 3 м'ячі.
Збірна України стартує у відборі ЧС-2022 24 березня з виїзного матчу проти Франції, після чого прийматиме Фінляндію та Казахстан у Львові.
Фото: kazfootball.kz.