У Москві знесли «Олімпійський», де перемагали Кличко і Усик

У Москві в ході реконструкції було повністю знесено будівлю спорткомплексу «Олімпійський».

Як повідомляє «Чемпіонат», 1 липня 2020 року стадіон спортивного комплексу був закритий на реконструкцію, передає Укрінформ.

Спортивний комплекс «Олімпійський» був зведений спеціально до Олімпійських ігор в Москві 1980 року. Будівництво почалося восени 1977 року і було завершено навесні 1980 року.

Також на «Олімпійському» проходили чемпіонати світу з плавання, легкої атлетики, боксу та інших видів спорту. У 2013 році в ньому відбувся бій, в якому український боксер Володимир Кличко переміг росіянина Олександра Повєткіна, а через 5 років Олександр Усик завдав поразки Мурату Гассієву.

Реконструкція СК «Олімпійський» триватиме до 2022 року.

Фото: телеграм-канал «Москва. Новини».