Збірна України завершила рік 24-ю в рейтингу ФІФА

Команда Андрія Шевченка повторила свій найкращий результат за останні сім років.

Збірна України завершила 2020 рік на 24-й позиції в рейтингу ФІФА. «Синьо-жовті» повторили свій найкращий результат за останні сім років - минулий рік команда Андрія Шевченка також завершила на 24-му місці, повідомляє SportArena.

У 2013 році національна команда розташувалася на 18-му місці. Рекордний результат збірної України в рейтингу ФІФА - 13-й рядок у 2006 році, коли «синьо-жовтих» очолював Олег Блохін.

Україна дев'ятий раз поспіль почне новий рік в топ-50 рейтингу ФІФА.

В 2021 році збірна України гратиме у фінальній частині чемпіонату Європи. Суперниками «синьо-жовтих» в групі стали Нідерланди, Австрія і Північна Македонія.

Також команда Андрія Шевченка зіграє в кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Україна потрапила до групи D разом з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.