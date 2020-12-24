Мирон Маркевич: Мілевський допоможе «Минаю» піднятися із дна таблиці

Голова комітету національних збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич прокоментував перехід 35-річного форварда Артема Мілевського в закарпатський "Минай".

Заслужений тренер України вважає, що Мілевський допоможе закарпатському клубу, але порадив гравцеві зосередитися виключно на футболі, повідомляє Meta-ratings.

"Думаю, що Артем Мілевський допоможе "Минаю" піднятися з дна турнірної таблиці чемпіонату УПЛ. Це кваліфікований футболіст, який у ключовий момент може взяти гру на себе. Хочу лише побажати Артему зосередитися виключно на футболі. Адже "Минай" може стати його останньою командою, і хочеться, щоб про нього згадували, як про зрілого майстра, який сприяв популяризації футболу в Закарпатті. Тим більше, що Мілевський сам неодноразово заявляв, що мріє завершити свою багаторічну кар'єру на мажорній ноті саме в Україні", - сказав Маркевич.

Додамо, що після осінньої частини чемпіонату УПЛ "Минай" посідає 11-те місце.

Фото: sport-xl.org.