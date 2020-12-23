11-річний український шахіст виграв «срібло» першості світу з рапіду

11-річний український шахіст виграв «срібло» першості світу з рапіду

Укрінформ
Український шахіст Ігор Самуненков став срібним призером юнацького онлайн чемпіонату світу з рапіду у віковій категорії до 12-ти років.

На шляху до фіналу 11-річний киянин обіграв своїх однолітків з Єгипту, Туреччини і Польщі, передає Укрінформ.

У фіналі Самуненков поступився американцю Дімітару Мардову.

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Кирило Шевченко з Краматорська посів 5-е місце серед 18-річних гравців, харків'янин Дмитро Кушко (до 16 років) став дев'ятим.

Фото: hi.dn.ua.

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