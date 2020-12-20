Українець Орлов виграв турнір ITF в Анталії

Українць Владислав Орлов став переможцем турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Анталії (Туреччина) з призовим фондом $15 тисяч.

У фіналі змагань посіяний під 4-м номером Орлов здобув вольову перемогу над своїм співвітчизником Георгієм Кравченком - 2:6, 6:3, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті майже 2,5 години.

Як інформує BTU, титул в Анталії став для Орлова четвертим за час виступів на турнірах ITF і другим нинішнього року: минулого місяця українець став чемпіоном 15-тисячника в Шарм-ель-Шейху (Єгипет). Загалом це був четвертий фінал для Владислава в сезоні, а Кравченко в свою чергу провів третій фінал у кар'єрі.

Фото: ФТУ.