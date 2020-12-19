«Баварія» обіграла «Баєр» і стала лідером Бундесліги
Укрінформ
Мюнхенський клуб вирвав перемогу у компенсований час.
В центральному матчі 13-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» обіграла на виїзді «Баєр» (Леверкузен) 2:1, повідомляє Укрінформ.
Господарі вийшли вперед вже на 14-й хвилині – відзначився Шик. «Баварія» відігралась ще до перерви. М’яч забив Левандовський. А на 3-й компенсованій хвилині Левандовський приніс «Баварії» перемогу 2:1.
Топ-4 Бундесліги: 1.«Баварія» - 30 (13), 2.«Баєр» - 28 (13), 3.«РБ Лейпциг» - 28 (13), 4.«Боруссія» Д – 22 (13).
Фото: Kicker