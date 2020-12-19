Жіноча збірна України – чемпіон Європи зі спортивної гімнастики

Наші гімнастки виграла командне багатоборство на ЧЄ вперше в історії.

Жіноча збірна України виграла золоті медалі чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в командному багатоборстві, повідомляє Укрінформ.

Українки стали переможницями континентальної першості в турецькому Мерсіні вперше в історії. Збірну України представляли: Анастасія Мотак, Ангеліна Радівілова, Діана Варинська, Єлизавета Губарєва і Анастасія Бачинська.

Українки набрали 154,663 бала. «Срібло» дісталося збірній Румунії (154,496), яка поступилася Україні всього 0,167 бала. «Бронза» у команди Угорщини (151,597).

Наші юніорки виграли срібні нагороди у командному багатоборстві. А у особистій першості серед юніорок українка Даніела Батрона виграла «бронзу».

Фото: European Gymnastics