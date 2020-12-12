Чоловіча збірна Україна – чемпіон Європи зі спортивної гімнастики
Укрінформ
Наші гімнасти перемогли у командній першості.
Збірна України завоювала золоті медалі в командній першості на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в турецькому Мерсіні, повідомляє Укрінформ.
Українську команду представляли Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Євген Юденков і Роман Ващенко. Наша збірна набрала найбільшу суму балів (248.963) і випередила найближчих конкурентів – Туреччину та Угорщину.
Також чемпіонами Європи стала наша юніорська команда
Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня в турецькому Мерсіні український гімнаст Ілля Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики серед юніорів.
Фото: europeangymnastics