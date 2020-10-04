Українські гімнасти вибороли шість медалей на етапі Кубка світу

В Угорщині Діана Варинська виграла змагання у вправах на брусах.

Перший день фіналів етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в угорському Сомбатхеї вдало завершився для українських спортсменів, які завоювали відразу шість медалей, повідомляє Sport Arena.

Єдине «золото» в актив України занесла Діана Варинська. Вона посіла перше місце у вправах на брусах.

В опорному стрибку на п'єдестал пошани потрапили Анастасія Мотак і Ангеліна Радивилова, які зайняли друге і третє місце відповідно.

Срібну медаль у чоловіків у вправах на кільцях виборов Ігор Радівілов, а в цій же дисципліні третім став Євген Юденков. Також третє місце у вільних вправах зайняв Петро Пахнюк.

У другий день змагання в Сомбатхеї Варинська побореться за медалі у вільних вправах та на колоді. Решта українців також візьмуть участь в різних фіналах.

Фото: XSport