Суперліга: «Київ-Баскет» обіграв «Тернопіль»

Кияни виграли усі 13 матчів сезону.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Київ-Баскет» обіграв на власному майданчику «Тернопіль» 90:75, повідомляє Укрінформ.

Лідер чемпіонату продовжив свою переможну серію – 13 перемог в 13 матчах сезону. Найрезультативніший гравець матчу: Сергій Павлов («Київ-Баскет») – 23.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 26 (13), «Прометей» - 22 (13), «Дніпро» - 21 (11), «Запоріжжя» - 19 (13), «Хімік» - 19 (12).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі чергового ігрового тижня «Прометей» (Кам’янське) обіграв на чужому майданчику «Черкаських Мавп» 84:58.

Фото: сайт ФБУ