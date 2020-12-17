Суперліга: «Київ-Баскет» переміг в столичному дербі

Лідер чемпіонату здобув 12-ту перемогу в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Київ-Баскет» обіграв вдома «Будівельник» (Київ) - 77:74, повідомляє Укрінформ.

В столичному дербі перемогу здобув «Київ-Баскет», який лише в останній чверті зумів дотиснути земляків з «Будівельника» - 77:74. Найрезультативніший гравець матчу: Михайло Анісімов («Будівельник») – 20.

А в другому кубковому матчі Суперліги - Паріматч харківські «Соколи» переграли «Хімік» з рахунком 90:76.

Харківські «Соколи» перемогли «Хімік» / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 24 (12), «Дніпро» - 21 (11), «Прометей» - 20 (12), «Запоріжжя» - 19 (13), «Хімік» - 19 (12).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах чергового ігрового тижня «Дніпро» обіграв вдома «Будівельник» (Київ) 88:66, а «Тернопіль» вдома обіграв в овертаймі «Миколаїв» 110:103.