Українець Митрофанов став чемпіоном WBO Oriental

Це перший титул в кар’єрі українського боксера.

Український боксер першої середньої ваги Дмитро Митрофанов здобув титул WBO Oriental, повідомляє Укрінформ.

31-річний Митрофанов в Києві успішно провів бій з британським боксером Асіньєю Байфілдом. Українець здобув впевнену перемогу за очками - 96:94, 98:94, 99:92.

Поєдинок проходив під егідою K2 Promotions Ukraine спільно з Top Boxing Generation.

Для українця цей бій став 11-м в профі кар'єрі. У Митрофанова одна нічия і 10 перемог, з яких п'ять - нокаутом. Поєдинок проти Байфілда став першим титульним в кар'єрі українця як професіонала.