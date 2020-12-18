Георгій Зубко – новий президент Федерації хокею України

Раніше він працював віце-президентом ФХУ.

Георгій Зубко обраний президентом Федерації хокею України за підсумками сьогоднішнього Генерального конгресу організації, повідомляє сайт ФХУ.

За Зубка проголосував 31 делегат з 32 присутніх представників ФХУ, одна людина утрималася від голосування.

З 2016 по 2020 рік Зубко займав посаду віце-президента Федерації хокею України. За цей час юніорська збірна України стала чемпіоном світу в Дивізіоні ІВ, а жіноча національна команда відновила своє існування після 20-річної перерви і пробилася на світову першість в 2019 році.

Читайте також: Жіночу збірну України з хокею очолив Євген Аліпов

Також Зубко очолював оргкомітети з проведення в Україні чемпіонату світу з хокею-2017, юніорського чемпіонату світу-2018 і молодіжного чемпіонату світу-2020.

Нагадаємо, що на вибори президента не допустили відомого в минулому українського хокеїста, гендиректора ХК «Сокіл» Олексія Житника. Клуби заявили, що на знак протесту можуть зупинити в січні 2021 року чемпіонат УХЛ.