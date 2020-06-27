Жіночу збірну України з хокею очолив Євген Аліпов

Національна жіноча хокейна збірна України отримала нового головного тренера.

Тепер українки тренуватимуться під керівництвом 54-річного Євгена Аліпова, повідомляє пресслужба ФХУ.

Кандидатуру підтримала рада федерації. До цього команду очолював Вадим Радченко.

Аліпов добре відомий прихильникам хокею за виступами у склады київського "Сокола", збірну України. В останні роки в якості тренера розвивав жіночий хокей у нашій країні.

Наступним великим турніром для жіночої збірної України стане чемпіонат світу у III Дивізіоні, який має пройти у березні 2021 року в литовському місті Каунас. Суперницями нашої команди будуть Бельгія, Румунія, Болгарія, Литва, Гонконг, Естонія та Боснія і Герцеговина.

Фото: fhu.cоm.