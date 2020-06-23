Бокс і хокей очолюють рейтинг найскладніших видів спорту - ESPN

Американський спортивний телевізійний канал ESPN склав рейтинг видів спорту на основі їх складності.

У число 10 визначальних навичок увійшли: витривалість, сила, енергія, швидкість, спритність, гнучкість, нерви, стійкість, координація рук і очей, а також аналітичні здібності, інформує сайт видання.

У топ-5 увійшли бокс, хокей, американський футбол, баскетбол і рестлінг.

"Ми виділили 10 категорій або навичок, які відносяться до атлетизму, а потім попросили вісімку наших експертів визначити за шкалою від 1 до 10 вимоги від кожного виду спорту за цими 10 навичкам. Ми підсумовували і усереднили отримані відповіді, отримавши число, що характеризує ступінь складності при занятті окремим видом", - зазначили у виданні.

У першу десятку рейтингу найскладніших видів спорту також увійшли єдиноборства, теніс, гімнастика, бейсбол і футбол.

Фото: espn.com.