«Динамо» і «Шахтар» отримали суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.

Суперником київського "Динамо" став бельгійський "Брюгге", донецький "Шахтар" у свою чергу зустрінеться з ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва, повідомляє Укрінформ.

Поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА пройдуть 18 та 25 лютого. Першу зустріч "Динамо" проведе вдома, "Шахтар" - на виїзді.

Результати жеребкування 1/16 фіналу:

"Вольфсберг" (Австрія) - "Тоттенгэм" (Англія)

"Динамо" (Київ, УКРАЇНА) - "Брюгге" (Бельгія)

"Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Манчестер Юнайнтед" (Англія)

"Бенфіка" (Португалія) - "Арсенал" (Англія)

"Црвена Звезда" (Сербія) - "Мілан" (Італія)

"Антверпен" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія)

"Славія" (Прага, Чехія) - "Лестер" (Англія)

"Зальцбург" (Австрія) - "Вільярреал" (Іспанія)

"Брага" (Португалія) - "Рома" (Італія)

"Краснодар" (Росія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія)

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Баєр" (Німеччина)

"Мольде" (Норвегія) - "Гоффенгайм" (Німеччина)

"Гранада" (Іспанія) - "Наполі" (Італія)

"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Шахтар" (Донецьк, УКРАЇНА)

"Лілль" (Франція) - "Аякс" (Голландія)

"Олімпіакос" (Греція) - ПСВ "Ейндховен" (Голландія).

Переможці протистоянь за сумою двох матчів вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії розіграшу відбудеться 26 лютого.

Фото: globallookpress.com.