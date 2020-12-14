«Динамо» і «Шахтар» отримали суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА
Суперником київського "Динамо" став бельгійський "Брюгге", донецький "Шахтар" у свою чергу зустрінеться з ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва, повідомляє Укрінформ.
Поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА пройдуть 18 та 25 лютого. Першу зустріч "Динамо" проведе вдома, "Шахтар" - на виїзді.
Результати жеребкування 1/16 фіналу:
"Вольфсберг" (Австрія) - "Тоттенгэм" (Англія)
"Динамо" (Київ, УКРАЇНА) - "Брюгге" (Бельгія)
"Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Манчестер Юнайнтед" (Англія)
"Бенфіка" (Португалія) - "Арсенал" (Англія)
"Црвена Звезда" (Сербія) - "Мілан" (Італія)
"Антверпен" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія)
"Славія" (Прага, Чехія) - "Лестер" (Англія)
"Зальцбург" (Австрія) - "Вільярреал" (Іспанія)
"Брага" (Португалія) - "Рома" (Італія)
"Краснодар" (Росія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія)
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Баєр" (Німеччина)
"Мольде" (Норвегія) - "Гоффенгайм" (Німеччина)
"Гранада" (Іспанія) - "Наполі" (Італія)
"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Шахтар" (Донецьк, УКРАЇНА)
"Лілль" (Франція) - "Аякс" (Голландія)
"Олімпіакос" (Греція) - ПСВ "Ейндховен" (Голландія).
Переможці протистоянь за сумою двох матчів вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії розіграшу відбудеться 26 лютого.
Фото: globallookpress.com.