Визначилися пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Чинний переможець Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська "Баварія" продовжить захист титулу двома матчами з футболістами римського "Лаціо".

Це з'ясувалося в ході жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, яке відбулося в понеділок, 14 грудня, у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньйоні, повідомляє Укрінформ.

Перші матчі пройдуть 16/17 та 23/24 лютого, поєдинки у відповідь - 9/10 та 16/17 березня.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

"Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія)

"Лаціо" (Італія) - "Баварія" (Німеччина)

"Атлетико" (Іспанія) - "Челсі" (Англія)

РБ "Лейпциг" (Німеччина) - "Ліверпуль" (Англія)

"Порту" (Португалія) - "Ювентус" (Італія)

"Барселона" (Іспанія) - "Парі Сен-Жермен" (Франція)

"Севілья" (Іспанія) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина)

"Аталанта" (Італія) - "Реал" (Іспанія).

Жеребкування 1/4, 1/2 и фіналу відбудеться 19 березня.

Фото: uefa.com.