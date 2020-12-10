В Києві проводитимуть відкриті тренування з настільного тенісу для всіх бажаючих

В Україні створено асоціацію настільного тенісу.

Президент української асоціації настільного тенісу Дмитро Писар на пресконференції присвяченій створенню цієї асоціації озвучив плани організації і анонсував відкриті безкоштовні тренування для всіх бажаючих в Києві, повідомляє Укрінформ.

«Ми хочемо організовувати безкоштовні тренування для всіх бажаючих в Києві, в місцевому клубі «Гурман». Щоб тренування мало сенс, ми розподілимо учасників на групи, залежно від їхніх вмінь», - зазначив президент УАНТ Дмитро Писар.

Основними напрямками діяльності організації стануть дитячий і ветеранський спорт. У кожного з цих напрямків буде свій керівник.

«Зараз я займаюся тренерською діяльністю. За часи професійної кар’єри я спостерігав за працьовитими спортсменами і лінивими чемпіонами. Дивлячись на розвиток молодих тенісистів Європи і України, розумієш, що нашим спортсменам є куди рости. Проведення відкритих тренувань, майстер-класів, організація турнірів для дітей, не утискаючи дівчат за гендером, стануть нашими напрямками роботи», - анонсував свої плани керівник напрямку «Дитячий спорт».

«В настільному тенісі я вже більше п’ятдесяти років, як гравець, тренер, працівник різних установ. Зараз беру активну участь в турнірах ветеранів. Ветеранський спорт найбільш поширений у нас, адже їх, ветеранів, не треба шукати – вони самі знаходяться, саморозвиваються. Свою роботу ми зосередимо на організації і підтримці турнірів серед ветеранів. Ми запланували проведення чемпіонату в Києві і київській області серед діючих спортсменів та серед ветеранів, задля підготовки тенісистів до найближчого чемпіонату світу у Франції», - анонсував подію і оголосив про свої плани керівник напрямку «Ветеранський спорт» Микола Ульянчич.

Президент асоціації Дмитро Писар також заперечив прямий зв’язок між федерацією і асоціацією настільного тенісу, розповів про дату проведення найближчого турніру від УАНТ і запевнив продовжити кар’єру гравця.

«Наша асоціація і федерація настільного тенісу працюють паралельно. Ми всі хочемо розвивати наш спорт. Найближчі змагання ми планували провести у лютому, але дати можуть зміститися через карантинні обмеження. Свою кар’єру не завершуватиму, я зможу поєднувати дві посади», - сказав Дмитро Писар.

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