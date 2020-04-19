Настільний теніс: європейська олімпійська кваліфікація перенесена на 2021 рік

Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF) через пандемію коронавируса оголосила про скасування двох етапів Світового туру - в Республіці Корея (16-21 червня) та Австралії (23-28 червня).

Про це повідомляє офіційний сайт ITTF.

Європейська олімпійська кваліфікація в Росії (8-12 квітня) та світової відбірковий турнір в Катарі (28-31 травня) перенесені на 2021 рік.

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Нагадаємо, що командний чемпіонат світу в Пусані (Республіка Корея) повинен був відбутися 22-29 березня, потім був перенесений на 21-28 червня, але в підсумку відправлений на 27 вересня - 4 жовтня.