Світоліна зіграє у віртуальному турнірі Madrid Open

Змагання з відеогри Tennis World Tour пройдуть з 27 по 30 квітня.

Українська тенісистка Еліна Світоліна виступить у віртуальному турнірі Madrid Open. Змагання з відеогри Tennis World Tour пройдуть з 27 по 30 квітня, повідомляє офіційний сайт турніру.

Серед суперниць Світоліної - Кікі Бертенс, Анжелік Кербер, Христина Младенович, Медісон Кіз, Карла Суарес Наварро. Чоловічу сітку представляють Рафаель Надаль, Олександр Звєрєв, Гаель Монфіс, Давід Гоффен, Енді Маррей і інші.

16 учасників розділять на чотири групи, двоє кращих з кожної вийдуть до чвертьфіналу. Крім офіційного турніру паралельно пройде благодійний, кошти від якого підуть на боротьбу з коронавірусом. Стежити за турніром можна в соціальних мережах.

Нагадаємо, сезон в професійному тенісі припинений через пандемію коронавірусу. Раніше повідомлялося про скасування Вімблдону. Інший турнір серії Grand Slam - Ролан Гаррос, перенесли на вересень. Рішення щодо проведення останнього з турнірів Grand Slam - US Open приймуть у червні.

Фото: сайт WTA