Кубок України з баскетболу: «Київ-Баскет» вийшов у чвертьфінал

Відомі вже 7 учасників «Фіналу восьми».

Сьогодні зіграли один повторний матч 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд. Черговим чвертьфіналістом став «Київ-Баскет», повідомляє Укрінформ.

В повторному матчі 1/8 фіналу Кубка України «Київ-Баскет» обіграв «Тернопіль» – 94:72 (перший матч – 83:93). У чвертьфіналі столичний клуб зіграє із «Запоріжжям».

Повторний поєдинок залишилось провести в останній парі 1/8 фіналу: «Хімік» (Южне) - «Харківські Соколи» - 98:56.

Фото: сайт ФБУ