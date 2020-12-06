Кубок України з баскетболу: «Дніпро» вийшов у чвертьфінал

Відомі вже 6 учасників 1/4 фіналу.

Сьогодні зіграли один повторний матч 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд. Черговим чвертьфіналістом став «Дніпро», повідомляє Укрінформ.

В повторному матчі 1/8 фіналу Кубка України «Дніпро» обіграв «Одесу» – 88:74 (перший матч – 94:77). У чвертьфіналі дніпровський клуб зіграє з «Миколаєвом».

Повторні поєдинки залишилось провести в ще двох парах 1/8 фіналу. Результати перших матчів: «Хімік» (Южне) - «Харківські Соколи» - 98:56, «Тернопіль» - «Київ-Баскет» - 93:83.

Матчі-відповіді зіграють 7 грудня.