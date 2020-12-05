Кубок України з баскетболу: «Запоріжжя» і «Прометей» вийшли у чвертьфінал

Відомо вже 5 учасників 1/4 фіналу.

Сьогодні зіграли два повторних матчі 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд. За їх результатами до чвертьфіналу пробилися «Запоріжжя» і «Прометей», повідомляє Укрінформ.

В повторному матчі 1/8 фіналу Кубка України «Запоріжжя» обіграло «Хімік 2» – 119:44 (перший матч – 95:72) і вийшло до чвертьфіналу турніру.

Також до цієї стадії пробився «Прометей» (Кам’янське), який вдруге обіграв «Кривбас» (Кривий Ріг) – 115:77 (перший матч – 92:63).

В інших парах 1/8 фіналу зіграли лише перші матчі. Ось їх результати: «Хімік» (Южне) - «Харківські Соколи» - 98:56, «Дніпро» - «Одеса» - 94:77, «Тернопіль» - «Київ-Баскет» - 93:83.

Матчі-відповіді зіграють 7 грудня.