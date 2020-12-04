Кубок України з баскетболу: «Мавпи» йдуть далі, перемоги «Хіміка», «Прометея» і «Дніпра»

«Київ-Баскет» програв перший матч 1/8 фіналу «Тернополю».

Сьогодні зіграли шість матчів 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд. В одній з пар визначився чвертьфіналіст, ним стали «Черкаські Мавпи», повідомляє Укрінформ.

В повторному матчі 1/8 фіналу Кубка України «Черкаські Мавпи» обіграли «Політехнік» (Харків) – 106:87 (перший матч – 88:64) і вийшли до чвертьфіналу турніру.

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В інших парах 1/8 фіналу зіграли перші матчі. Ось їх результати: «Хімік» (Южне) - «Харківські Соколи» - 98:56, «Хімік 2» (Южне) - «Запоріжжя» - 72:95, «Кривбас» (Кривий Ріг) - «Прометей» (Кам’янське) – 63:92, «Дніпро» - «Одеса» - 94:77, «Тернопіль» - «Київ-Баскет» - 93:83.

Матчі-відповіді зіграють 5 і 7 грудня.