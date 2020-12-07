Син Шумахера став чемпіоном «Формули-2»

Син німецького гонщика Міхаеля Шумахера - Мік Шумахер - у неділю, 6 грудня, став чемпіоном серії "Формула-2" 2020 року.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

В останній гонці сезону, що проходила в Бахрейні, Шумахер-молодший стартував з третьої позиції, проте незабаром після початку змагання був змушений вирушити в бокс через проблеми з шинами. Втративши час, Шумахер повернувся в гонку лише на двадцятій позиції.

У результаті він не завоював жодного очка, прийшовши до фінішу 18-м. Однак його найближчий переслідувач британець Каллум Ілотт в другій половині гонки втратив темп і фінішував також без єдиного очка. Завдяки цьому Міку Шумахеру і вдалося завоювати титул. Його перевага перед Ілоттом за підсумками сезону склало 14 очок.

Фото: DW